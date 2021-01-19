فيديو .. خليها تصدى : قررنا إنشاء شركة لاستيراد السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - قال محمد شتا، مؤسس حملة "خليها تصدى"، إن "الحملة" شهدت هدوءًا ملحوظًا بين أواخر 2020 وبدء 2021، بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن التفكير فى شراء السيارات كان صعبًا فى ظل انتشار الجائحة.





وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن أعضاء الحملة قرروا تطويرها وتعديل مسارها لئلا يقتصر فقط على مقاطعة شراء السيارات التى يبيعها التجار بأسعار مبالغ فيها. وأضاف مؤسس حملة "خليها تصدى" أن 99% من أعضاء الحملة البالغ عددهم مليونين و250 ألفا، وافقوا خلال استطلاع رأى، على إنشاء شركة لاستيراد السيارات الأوروبية الكهربائية المستعملة طبقًا للقانون المعمول به فى مصر، وهو ما تم البدء فيه بالفعل. وتابع: "أمهلنا شركات السيارات عامين للبيع بأسعار عادلة، ولكن فوجئنا بأنهم عادو مجددًا لرفع الأسعار"، وأردف: "فى أوروبا يتم بيع السيارات بتخفيض 30% من سعرها الأصلى.. ولذلك فليس من المعقول أن يسير العالم فى اتجاه ونحن فى اتجاه مخالف تمامًا".

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