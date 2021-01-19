فيديو .. البرلمان العربى يطالب بخطة واضحة لتوفير لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - دعا عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، مجلس وزراء الصحة العرب إلى وضع خطة عربية متكاملة لتنسيق جهود التعاون بين الدول العربية بشأن توفير اللقاحات المُعتمدة والفعالة والآمنة ضد فيروس كورونا لكل الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون العربى المشترك من أجل توفير بنية تحتية قوية لإيصال وحفظ اللقاحات بشكل آمن.





وشدد العسومى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، على ضرورة حشد الدعم والموارد اللازمة لمساعدة الدول العربية الأقل نموًا والدول العربية التى تعانى من أزمات وصعوبات فى توفير وإيصال هذه اللقاحات، داعيًا الدول العربية والمؤسسات المالية والصناديق العربية إلى تقديم الدعم اللازم لهذه الدول ومساعدتها فى الحصول على اللقاحات المعتمدة.

وطالب رئيس البرلمان العربى، بإنشاء لجنة طوارئ عربية مؤقتة تتولى مسؤولية التنسيق والإشراف على تنفيذ هذه الخطة واقتراح السياسات الملائمة للتعامل مع أى مستجدات أو طوارئ تتعلق بتوفير وإيصال اللقاحات المعتمدة أو تنتج عن استخدامها، وأن تكون هذه اللجنة على تواصل دائم مع الأجهزة الصحية والسلطات المعنية بالدول العربية وكذلك منظمة الصحة العالمية.

وأكد أهمية التوسع فى حملات تثقيف وتوعية المواطنين فى الدول العربية بأهمية اللقاحات المعتمدة ومستوى الأمان الذى يتوفر بشأنها، لمكافحة انتشار المعلومات الخاطئة عنها وتبديد حالة التردد المتزايد بشأن استخدامها، وما يتطلبه ذلك من تعزيز لدور الإعلام بوسائله المختلفة فى التوعية والتوجيه، ونشر المعلومات الصحيحة فى التوقيت المناسب وعلى أوسع نطاق ممكن.

ودعا رئيس البرلمان العربى الدول العربية ومؤسسات العمل العربى المشترك إلى الاستفادة من الدروس القاسية التى أفرزتها جائحة كورونا، وإيلاء اهتمام كبير بوضع خطط واستراتيجيات مستقبلية تهدف إلى تطوير البحث العلمى فى مجال الصحة الوقائية، لتقوية مناعة وجاهزية النظم الصحية فى الدول العربية لمكافحة الأمراض المعدية ومنع انتشارها وتحولها إلى وباء، وكذلك تعزيز القدرات العربية فى تطوير اللقاحات التى يمكنها السيطرة على تفشى الأوبئة وتوفيرها خلال وقت قصير.