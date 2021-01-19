نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال استقباله رئيس "الشيوخ.. الجبالي : المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رافقه كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، كما حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التهنئة باسمه واسم نواب مجلس الشيوخ إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لفوزه برئاسة مجلس النواب، متمنيًا التوفيق والسداد في مهام عمله وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا رغبة مجلس الشيوخ الصادقة في دعم مجلس النواب في أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين.

من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وسعادته بالتهنئة الغالية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا بين مجلسي النواب والشيوخ وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج مصر تنطلق، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

