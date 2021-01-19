إنفوجراف.. حياة كريمة.. المرحلة الثالثة لـ رد الجميل للأسر الأكثر احتياجًا

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح تفاصيل المرحلة الثالثة من مبارة رد الجميل للأسر الأكثر احتياجًا فى بعض المحافظات والتى سيتم توزيع صناديق الحماية الاجتماعية بها، وأهم أهداف المبادرة. ويأتى ذلك إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا فى جميع محافظات الجمهورية.

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