انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تحذير الأرصاد.. رفع حالة الطوارئ بالمحافظات وتوجيهات حكومية عاجلة لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اتخذت الحكومة اليوم العديد من القرارات الهامة لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد، وذلك بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار قد تصل إلى حد الغزارة الليلة وغداً الأربعاء، كما وجه وزير التنمية المحلية برفع حالة الطوارئ والإستعداد في المحافظات، وتشكيل فرق عمل مدربة لسرعة سحب وشفط المياه من الشوارع.

الحكومة ترفع الطوارئ لمواجهة حالة الطقس السيئ

وتأتي هذه الإجراءات من الحكومة المصرية ممثلةً في وزارة التنمية المحلية بعد ورود تقريراً مفصلاً من غرفة إدارة الأزمات حول أحوال الطقس، وقد أشار التقرر إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط للرياح والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تقرير الأرصاد يشير إلى أن حالة الطقس غداً الأربعاء والليلة تتسم بالتقلبات وسوء الأحوال الجوية، كما تم إيقاف العمل في ميناء الإسكندرية اليوموكذلك الدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج، والتي ستصل إلى 4.5 متر غداً.

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كما وجه شعراوي بضرورة استمرار المحافظات التي تشهد تساقط أمطار في رفع حالة الطوارئ، ووضع جميع المعدات اللازمة في حالة تأحب قصوى، والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة والمرور من أجل تحديد الطرق البديلة حال القيام بإغلاق أي طريق أو شارع، أو ميادين بسبب مياه الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وأكد الوزير على تلقى أي شكاوى بشأن الأمطار أو غيرها من خلال مبادرة صوتك مسموع، أو خلال الرقم التالي 01150606783 للواتس أب، أو عن الإتصال بالخط الساخن 15330.