انت الان تتابع تفاصيل خبر القومي لعلوم البحار يحذر من أسماك سامة منتشرة بالأسواق والسمكة الواحد تقتل 25 شخص وكيفية معرفتها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذر المعهد القومي لعلوم البحار على لسان مدرس الأحياء بالمعهد من وجود أسماك سامة منتشرة بالأسواق، وقال الدكتور محمد معاطي، أن هذه الأسماك السامة تعيش في البحار والأنهار، ويقوم البعض بصيدها دون أن يعلم خطرها، حيث أن تناول هذه الأسماك يسبب الوفاة، وتستمد هذه الأسماك سميتها من تناولها وتغذيتها على الطحالب السامة.

أسماك سامة منتشرة بالأسواق والسمكة الواحد تقتل 25 شخص

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم التحذير فيها من هذه الأسماك، بل سبق لوزارة الصحة وأكدت وجود أسماك سامة بالأسواق، وأن سمها ليس له أي مصل، كما أن الشخص الذي يتناول هذا النوع من الأسماك يموت بعد دقائق من تناولها.

وحذر الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار من أسماك سامة منتشرة بالأسواق خلال لقاء له مع تلفزيون اليوم السابع، وأكد أن هذه الأسماك يقوم البعض بتداولها وبيعها، وللتفرقة بين الأسماك التي تؤكل والأسماك السامة، قال أن الأسماك التي تؤكل وصفها بأنها تكون مفلطحة من البطن للظهر ومن الجانبين.

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أما الأسماك السامة والتي نحذر منها فهي أسماك الأرنب والقراض والتي تملأ الأسواق، وهي أسماك لونها رصاصي وطولها يبلغ 45 سم تقريباً كما أن بطن السمكة السامة يكون أبيض وبه بعض النقط، وأضاف أن السم يوجد في الهيكل العظمي وفي الجلد وحول الأحشاء، وعند موت هذه السمكة تنفجر الغدد بها ويقوم السم بالإنتشار في أجزاء اللحم، مضيفاً أن السمكة الواحد بها سم يقتل 25 شخص، لأن نسبة السمية في سمك القراض للفرد الواحد 1 مليجرام.