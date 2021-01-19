السادات لبرنامج كلمة واحدة : المشهد السياسى تتم إعادة صياغته حاليا

جدة - نرمين السيد - وأكد السادات، خلال حواره مع محمد دسوقى رشدى، ببرنامج "كلمة واحدة"، المذاع على "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن مؤيدا فى البداية لعودة مجلس الشيوخ، ولكن بالتجربة والممارسة من خلال تدخله فى بعض القضايا التى تخص حقوق الإنسان تفائل جدًا.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "مجلس الشيوخ هيلعب دور كبير فى الحياة السياسية، لأن من صميم صلاحياته كل ما يخص الديمقراطية والحقوق والحريات والمساواة".

وعن مجلس النواب الحالى، قال: "مبشر للغاية، وأداء رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، هادئ وعاقل وحازم".

أما عن استدعاء الحكومة والاستماع لها داخل مجلس النواب، قال: "يدل على أننا بصدد مجلس نواب قادر على إثارة كل القضايا، وبالنهاية بتكون فى صالح المواطن".

وأوضح أنه لا يشعر بالشماتة فى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس السابق، كما يروج البعض، بل يتمنى أن يستفيد مجلس النواب من خبرته كعضو من أعضائه فى الفترة المقبلة.