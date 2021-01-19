الصحة: موقع اللقاحات شهد تسجيل 25 ألف شخص فى 3 ساعات

جدة - نرمين السيد - وأضاف صلاح، خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، مساء الثلاثاء: "فى أول ساعة سجل 10 آلاف شخص، ليصل التسجيل إلى 25 ألفا بعد الثلاث ساعات".
وأشار إلى أن 15335 رقم الخط الساخن لراغبى التسجيل للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن تطبيق صحة مصر ساهم بشكل كبير فى حل بعض المشكلات خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وأكد أن وزارة الصحة والسكان، تبذل جهدا كبيرا لتوفير الأكسجين بالمستشفيات المخصصة لعزل مصابى فيروس كورونا.
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