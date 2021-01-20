طارق شوقى: 1.8 مليون تابلت بيد الطلاب لا فرق بين غنى وفقير

جدة - نرمين السيد - وأكد شوقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لاستماع لبيان الوزير حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، اليوم، أن هذه الأجهزة فى يد الطلاب لا فرق فيها بين غنى أو فقير.

وتابع وزير التربية والتعليم: "وفرنا أجهزة التابلت علشان أفقر طالب فى أفقر قرية، يشوف نفس المحتوى ونفس الامتحانات".

وأشار الوزير، إلى أنه تزويد 3 آلاف مدرسة ثانوية ببنية اتصالات تحتية، وهناك 36 ألف شاشة ذكية فى الفصول.