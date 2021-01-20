جدة - نرمين السيد - وأكد شوقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لاستماع لبيان الوزير حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، اليوم، أن هذه الأجهزة فى يد الطلاب لا فرق فيها بين غنى أو فقير.
وتابع وزير التربية والتعليم: "وفرنا أجهزة التابلت علشان أفقر طالب فى أفقر قرية، يشوف نفس المحتوى ونفس الامتحانات".
وأشار الوزير، إلى أنه تزويد 3 آلاف مدرسة ثانوية ببنية اتصالات تحتية، وهناك 36 ألف شاشة ذكية فى الفصول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق شوقى: 1.8 مليون تابلت بيد الطلاب لا فرق بين غنى وفقير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.