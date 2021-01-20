آيلة للسقوط.. شبانة: إعادة ترميم واجهات نقابة الصحفيين يحتاج 5 ملايين جنيه

قال الكاتب الصحفى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين: إن سبب استمرار وجود السقالات على سلالم النقابة حتى الآن لحماية المارة من بعض الأجزاء من واجهة المبنى الآيلة للسقوط وكان لابد من حماية الجميع من الخطر.
وأضاف شبانة خلال لقاء مع محرري نقابة الصحفيين اليوم "بعد أن تعاقدنا مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف لصيانة وتأمين مبنى النقابة خلال الدورة السابقة، أرسلت الشركة تقريرا في نوفمبر ٢٠١٩ أفاد بتساقط أجزاء من المبنى مما قد يعرض المارة للخطر.
وتابع شبانة أن الشركة أخلت مسئوليتها جنائيا عن تسبب الرخام والجرانيت المستخدم في سقوط ضحايا وقامت بإقامة السقالات، وأبدت استعدادها للترميم" .
وبين شبانة، أن النقابة تلقت أيضا خطاب رسمي، من نادي يحذر من خطورة تساقط أجزاء من واجهة المبنى، مشيرا إلى أن واجهة النقابة الأمامية تحتاج إلى 3.5 مليون جنيه، متابعا:" كنا نأمل أن نرصد ميزانية لتجديد الأربع واجهات لمبنى النقابة بميزانية تقترب من خمسة ملايين جنيه، لكن ظروف وقوع جائحة كورنا أدت إلى التأجيل" و سنبدأ في أقرب وقت في إعادة ترميم واجهات النقابة، وحينها سيتم رفع السقالات على الفور".
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