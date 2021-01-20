تمهيدا لإجراء الانتخابات.. مصر ترحب باتفاق الأطراف الليبية على استفتاء مشروع الدستور

رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الأربعاء، بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدًا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وقال بيان إن مصر تتطلّع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.