هانى الناظر يجيب على سؤال.. لماذا تكتب فى غير تخصصك؟

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، واستشارى الأمراض الجلدية، إنه يكتب النصائح الطبية المختلفة فى غير تخصصه لأنه يحمل على عاتقه واجب وطنى وهذا دوره كباحث علمى.





ورد الناظر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الخميس، على الذين يوجهون له أسئلة حول نصائحه عن كورونا بالرغم أنه طبيب متخصص فى الأمراض الجلدية، قائلًا: "البعض يطرح أحيانا تساؤلا موجه لى شخصياً يقول أصحابه أنت يا دكتور هانى طبيب أمراض جلدية فلماذا تكتب أحيانا نصائح طبية مختلفة غير النصائح الجلدية، وتكتب معلومات علمية عامة، وأيضا تتحدث عن مرض كورونا وتقدم معلومات عنه ونصائح تخصه وعن غيره وتتحدث عن مواضيع أخرى علمية واجتماعية وإنسانية خارج تخصصك وكثير من مواقع الأخبار الكبرى تثق فى كلامك وتنقله والقنوات الفضائية الرسمية تستضيفك أيضا للتحدث فى نفس المواضيع بالرغم أن هذا ليس تخصصك ؟".

وأجاب الناظر: أنه كان رئيسا للمركز القومى للبحوث وهو أكبر مؤسسة بحثية متعددة التخصصات العلمية فى منطقة الشرق الأوسط، ثانيا كان عضوا فى العديد من المجالس واللجان العلمية الطبية وغير الطبية، وساهم فى وضع الاستراتيجية العالمية للبحث العلمى، وهو حاليا عضو المجمع العلمى المصرى ورئيس المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم، وعضو عدد من اللجان العلمية داخل المركز القومى للبحوث ويعمل أستاذا باحثا بقسم الأمراض الجلدية بالمركز.

وذكر أن كل هذا يتطلب منه المتابعة والاطلاع على كل ما يخص القضايا العلمية ومستجداتها وأثرها على المجتمع المصرى وأفراده، وبالتالى هناك واجب ودور وطنى ومجتمعى يقع على عاتقه كباحث علمى وشخصية عامة نحو مصر وشعبها وهو التواصل المستمر مع الناس والحفاظ عليهم وعلى صحتهم وتوعيتهم وإرشادهم والتخفيف عنهم، من خلال نقل كل ماهو جديد فى العلوم المختلفة والطب والعمل على تبسيط العلوم لتصل لهم بصورة سهلة بحيث تصل للجميع على اختلاف درجة علمهم وثقافتهم فالباحث العلمى لا يقتصر دوره نحو المجتمع على تخصصه، ولكن يتسع ليشمل نواحى العلم المختلفة.