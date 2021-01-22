الأوقاف تعلن محاور مؤتمرها الدولى حول حوار الأديان والثقافات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن محاور مؤتمر الوزارة الذى يعقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يومى 13 و14 مارس 2021، تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقالت الوزارة فى بيان لها، إن المؤتمر ينطلق فى إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعى الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنسانى، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.

واشتملت محاور المؤتمر على 6 موضوعات أولها "مفهوم الحوار وغاياته"، إذ أن الحوار لا بد له من غاية يهدف إلى تحقيقها، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا.

أما المحور الثانى، فهو "عقلانية الحوار وعلاقته بقضايا التجديد"، ثم المحور الثالث وهو "الحوار والمشترك الإنسانى دينيا وثقافيا" .

وجاء المحور الرابع تحت عنوان "احترام الحوار واحترام خصوصية الآخر دينيا وثقافيا"، ثم المحور الخامس تحت عنوان "أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنسان" ، وأخيرا المحور السادس ، وهو "عوامل نجاح الحوار" .

وأوضحت الوزارة، أنها ستعلن لاحقا على موقع الوزارة عن ضوابط المشاركة فى المؤتمر.