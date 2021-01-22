الأوقاف توقع برتوكولات مع 14 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والعاملين

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها فى الحقل الدعوى والإدارى.

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