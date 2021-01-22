جمال الحريم 30.. رعب وإثارة من نوع خاص في تفاصيل الحلقة

جمال الحريم الحلقة 30 تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد حلقة أمس التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة.

استطاع مسلسل جمال الحريم استقطاب عدد كبير من الجمهور منذ انطلاق الحلقة الأولى، وحتى الحلقة الـ 30 التي تصدرت "التريند"، حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، فيما ينتظر عشاق الدراما المصرية والعربية الحلقات الأخيرة لمعرفة كيف تنتهي أحداث المسلسل.

جمال الحريم 30

أكدت الفنانة دينا فؤاد، التى حققت نجاحا باهرًا بشخصية "حنان" خلال أحداث المسلسل، أن الحلقات الاخيرة لمسلسل جمال الحريم ستشهد تصاعدًا دراميا خطيرًا ومفاجأة قوية للجمهور، لتشوق الجمهور بشكل أكبر للحلقات القادمة التي تشهد النهاية.

ولفتت فؤاد، إلى أن مسلسل جمال الحريم، يحمل رسائل طوال حلقاته بأن الإنسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات، لكن الإنسان صاحب الإيمان القوي يسير في اتجاه آخر تمامًا ويلجأ إلى ربه دائمًا في أصعب المحن التي تعترض طريقه.

كواليس مسلسل جمال الحريم

أعربت دينا عن سعادتها بالعمل مع النجمة نور، فهي تهتم بتفاصيل العمل جيدًا، وتبذل مجهودًا رائعًا، وقدمت معها مباراة تمثيلية ناجحة بسبب حبنا لموضوع المسلسل تحت إدارة المخرجة منال الصيفي الرائعة.