جمال الحريم- ارشيفية
جمال الحريم الحلقة 30 تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد حلقة أمس التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة.
استطاع مسلسل جمال الحريم استقطاب عدد كبير من الجمهور منذ انطلاق الحلقة الأولى، وحتى الحلقة الـ 30 التي تصدرت "التريند"، حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، فيما ينتظر عشاق الدراما المصرية والعربية الحلقات الأخيرة لمعرفة كيف تنتهي أحداث المسلسل.
جمال الحريم 30
أكدت الفنانة دينا فؤاد، التى حققت نجاحا باهرًا بشخصية "حنان" خلال أحداث المسلسل، أن الحلقات الاخيرة لمسلسل جمال الحريم ستشهد تصاعدًا دراميا خطيرًا ومفاجأة قوية للجمهور، لتشوق الجمهور بشكل أكبر للحلقات القادمة التي تشهد النهاية.
ولفتت فؤاد، إلى أن مسلسل جمال الحريم، يحمل رسائل طوال حلقاته بأن الإنسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات، لكن الإنسان صاحب الإيمان القوي يسير في اتجاه آخر تمامًا ويلجأ إلى ربه دائمًا في أصعب المحن التي تعترض طريقه.
كواليس مسلسل جمال الحريم
أعربت دينا عن سعادتها بالعمل مع النجمة نور، فهي تهتم بتفاصيل العمل جيدًا، وتبذل مجهودًا رائعًا، وقدمت معها مباراة تمثيلية ناجحة بسبب حبنا لموضوع المسلسل تحت إدارة المخرجة منال الصيفي الرائعة.
كانت دينا فؤاد قد تصدرت تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم ، تزامنا مع عرض الحلقة 27 من مسلسل جمال الحريم، وذلك للمرة الثانية، وسبق وتصدرت الترند أيضا عقب عرض الحلقة 19 من المسلسل، ويأتى ذلك بعد تألقها فى العمل، وإشادة الجمهور بها وأدائها.
مسلسل جمال الحريم
تدور أحداث جمال الحريم 30 في إطار من الرعب ومأخوذ من قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، ويجسد خالد سليم في المسلسل دور شخص يعاني من عدد من الأزمات، ويبحث عن وظيفة بمساعدة صديقه فتحي الذي يجسده الفنان محمد صلاح، وتتطور الأحداث بعد ذلك.
الجدير بالذكر، أن مسلسل جمال الحريم من بطولة الفنانة اللبنانية نور، ودينا فؤاد، وخالد سليم، الفنان القدير أشرف زكي، وصلاح عبد الله، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، وباقة لامعة من مشاهير الفن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمال الحريم 30.. رعب وإثارة من نوع خاص في تفاصيل الحلقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.