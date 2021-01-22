نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان درجات الحرارة في مصر السبت 23 يناير المتوقعة من هيئة الأرصاد الجوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس في مصر السبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، طقس معتدل في النهار على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وعلى شمال الصعيد طقس مائل للبرودة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد وليلاً طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب منطقة الصعيد بالإضافة على جنوب سيناء شديدة البرودة ليلاً، تصل إلي حالة الشبورة المائية في النهار صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والطرق الموصلة من القاهرة للوجه البحري والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس في مصر السبت

حالة الطقس في مصر السبت قد تتأثر البلاد بمرتفع جوي مع وجود امتداد في طبقات الجو العليا، وبالنسبة لحالة البحار الأحمر والمتوسط، تكون درجات الحرارة معتدلة وارتفاع الموج بشكل خفيف يصل إلي 2 متر حالة الرياح سطحية شمالية شرقية على البحر المتوسط وحالة البحر الأحمر تكون درجات الحرارة معتدلة وارتفاع الموج يصل إلي مترين ورياح سطحية شمالية شرقية حسب توقع الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر

خلال الجدول التالي تم رصد حالة الطقس في العديد من مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية والتي يمكنكم التعرف عليها بشكل كامل، قبل القيام بالسفر لها أو الخروج والسير بالسيارات ومن اجل لبس الملابس المناسبة لحالة الطقس والبرودة الشديدة على معظم أنحاء الجمهورية مع المتوقع تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة القادمة.