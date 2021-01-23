تدهور الحالة الصحية للدكتور جورج بباوى.. وتلاميذه يطلبون الصلاة لأجله

جدة - نرمين السيد - وتعرض بباوى، إلى انسداد فى ثلاثة شرايين بالقلب، ونتيجة لإصابته السابقة بالفشل الكلوى يجرى غسيل الكلى ثلاث مرات فى الأسبوع، لذا يصعب إجراء عملية جراحية فى الشرايين. وطلب تلاميذ وأصدقاء العلامة اللاهوتى، الصلاة من أجله. جورج بباوى، من أهم أساتذة اللاهوت الأرثوذكسى فى العالم المسيحى، وصدر له عدد كبير من الكتب والمراجع.

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