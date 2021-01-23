السياحة توضح سبب ظهور الرطوبة والأملاح على حوائط قصر البارون

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانا للرد على الصور التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تظهر آثار نشع بأسفل حوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون.





وقال العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، إن حوائط قصر البارون سليمة وآمنة تماما والزيارة مستمرة به دون توقف.

وأشار إلى أن ما يظهر أسفل الأسوار عبارة عن بعض الرطوبة والأملاح، نتيجة قرب هذه الأسوار من الحديقة التى كانت تروى بالغمر فى فترات سابقة، مشيرًا إلى أنه أثناء مشروع ترميم القصر، تم تغيير نظام الرى المستخدم بالحديقة واستبداله بنظام الرى بالتنقيط.

وتابع أنه تم إبعاد المسطحات المزروعة بمسافات آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار حتى تمام جفاف التربة ومادة البناء.

وأضاف أنه بسبب تشبع الطبقات الأرضية بالمياه، ظهرت بعض الأملاح أسفل الأسوار القريبة من الحديقة ويتم معالجتها أولا بأول حتى انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة.