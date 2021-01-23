برلمانى يطالب بدعم أندية ذوى القدرات الخاصة

كما طالب السلاب، فى بيان له، اليوم السبت، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للرياضيين فى المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية للاستفادة من قدرات الشباب المصرى وتنمية مهاراتهم بشكل ملائم تستفيد منه مصر فى المحافل الرياضية العالمية.
وأكد على ضرورة دعم أندية ذوى القدرات الخاصة بالإمكانيات والوسائل المختلفة، مضيفًا: "هذه الأندية تعانى من الإهمال وعدم وجود الاهتمام الكافى وقلة المخصصات المالية التى تصل من وزارة الشباب والرياضة، وضعف هذه المخصصات يعمق من مشكلات هذه الأندية التى بالفعل تعانى من أزمة مادية كبرى قد تؤثر على استمرار العمل بها".
وتابع: "على الرغم من أن أندية ذوى القدرات الخاصة تقدم أنشطة حقيقية كثيرة على أرض الواقع ولها العديد من الإنجازات الرياضية والثقافية المبهرة، وبالرغم من قلة الإمكانيات وقلة عدد هذه المراكز وضعف إمكانياتها، إلا أنها قدمت لمصر الكثير من الأبطال الرياضيين الذين حملوا اسم مصر وفازوا بالعديد من البطولات العالمية فى مختلف الرياضات البارالمبية".
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