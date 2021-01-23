السيسى يفتتح مشروع المزرعة السمكية بمثلث الديبة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس، مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وبدأ الرئيس جولته لافتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد.
ويعد مشروع الفيروز، الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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