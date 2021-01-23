نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف الآن أخر موعد لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستقبل الآن الشركة المصرية للاتصالات we مبالغ المستحقة عن فاتورة شهر يناير 2021، والتي تم إصدارها في 15 من الشهر نفسه، وسينتهي أخر موعد لسداد الفاتورة يوم الـ 14 من فبراير المقبل دون تطبيق أي رسوم تأخير على الفاتورة، وبعد تلك المدة يتم تحويل الخط الأرضي لاستقبال لمدة أسبوعين مع تطبيق رسوم التأخير، ويمكن أن يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون من خلال موقع الشركة وبالخطوات التي سوف نستعرضها عليكم في تلك المقالة.

فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021

تطبق الشركة المصرية للاتصالات نظام المحاسبة على فاتورة التليفون الأرضي بنظام كل ثلاثة أشهر أي كل ربع كام عن شهور “يناير، إبريل، يوليو، أكتوبر”، ويتم إصدار الفاتورة في اليوم الخامس عشر من الشهر المقرر إصدار الفاتورة فيها ويمنح العملاء مهلة شهر حتى الرابع عشر من الشهر التالي لسداد الفاتورة دون أي رسوم تأخير وبعد ذلك يتم تحويل الخط أسبوعين وفي حالة عدم دفع الفاتورة بعد الأسبوعين فصل الخدمة عن الخط وفرض غرامة تأخير باهظة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وفرت الشركة المصرية للاتصالات we لعملائها الكرام إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي إلكترونياً بخطوات بسيطة وهي:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

كتابة كود المحافظة التابع لها.

كتابة رقم التليفون المستعلم عنه.

الضغط على كلمة بحث وستظهر قيمة الفاتورة وأي فواتير قديمة.

طرق سداد فاتورة التليفون المنزلي

في الفترة الحالية العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا قررت المصرية للاتصالات توفير أكثر من طريقة لسداد الفاتورة للابتعاد عن التزاحم، وحيث يمكن للعملاء سداد الفاتورة من خلال السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، من خلال فودافون كاش، خدمات فوري، ماكينات ATM، مكاتب البريد المصري، أو من خلال خدمة خدماتي، الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة الإلكتروني.