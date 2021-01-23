حزب الحرية: مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد حزب الحرية المصري، بأفتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على أن هذا المشروع خطوة جديدة في أجندة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة المصرية.

وأوضح الحزب، خلال البيان الصادر له، أن مشروع الفيروز الاستزراع السمكي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يساهم بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، ليس فقط ذلك وإنما يساعد على مكافحة البطالة ويأتي ذلك من خلال توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في شتى المهن والتخصصات.

وأشار الحرية، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، وزيادة الفرص من التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.