إخلاء سبيل أحد المتهمين في قضية الفيرمونت

تعليق نهى العمروسي على إخلاء سبيل ابنتها

علقت نهى العمروسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، على قرار اخلاء سبيل ابنتها قائلة: "الحمد لله العدل الحق.. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت أنا وبنتي على ثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من قال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون) شكراً للنائب العام النزيه المستشار حمادة الصاوى".

كان قد حصل دوت الخليج، على أقوال الفتاة التي تعرضت للاغتصاب داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، في القضية الشهيرة إعلاميا بإسم قضية "الفيرمونت" المتعلقة بالاعتداء الجنسي،التي تعود أحداثها إلى عام 2014.



أقوال ضحية الفيرمونت

أوضحت الضحية في اعترفاتها، أنها ذهبت لقضاء سهرة مع أحد أصدقائها وصديقتها داخل فندق فيرمونت نايل سيتي وكان ذلك قرب منتصف الليل حيث كانت السهرة في كازينو داخل الفندق.

وأشارت الفتاه، إلى أنها التقت بصديقها الذي يعد من ضمن المتهمين داخل القضية وصديقتها، وتعرفت لأول مرة مع أخرين وقضوا السهرة، لتشعر بإعياء شديد حتى فقدت الوعي.

وأكدت، أنها عندما استيقظت وجدت نفسها عارية داخل إحدى غرف الفندق، وأنها تعرضت للاغتصاب من المتهمين الذين قاموا بتصويرها وهم يكتبوا أسمائهم على جسدها في مناطق حساسة، بل وقاموا بإرسال هذه الفيديوهات لها كنوع من الإذلال هو التهديد بالفضح.

الجدير بالذكر، أن قضية الفيرمونت أصبحت قضية رأي عام منذ انتشار تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن ثم انتشرت العديد من المطالبات بمعاقبة المتهميين في تلك القضية كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن يفعل مثلما فعل.