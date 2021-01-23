رئيس جامعة الأزهر يوضح لـ دوت الخليج مصير امتحانات نصف العام

كشف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، موقف امتحانات نصف العام الدراسي بكليات القاهرة والأقاليم.

امتحانات نصف العام الدراسي

وقال المحرصاوي في تصريحات لتحيا مصر، إنه أصدر توجيهات لعمداء الكليات بضرورة تجهيز الجداول ووضعها بالكليات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أن امتحانات نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم ستعقد بعد إجازة نصف العام مباشرة بشكلها التقليدي، مع الحرص على عدم حدوث أي تكدسات بالكليات أو الحرم الجامعي.

جدول امتحانات نصف العام

ولفت المحرصاوي إلى أنه تم التنبيه على الكليات بوضع جدول امتحانات مناسب يتضمن مادتين أسبوعيا، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونوه إلى أنه تم استكمال امتحانات طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات طب الأزهر بالقاهرة والأقاليم، اليوم السبت، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر في اجتماعه اليوم، عقد امتحانات نصف العام بعد انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.