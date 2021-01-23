فيديو .. السيسى : ننشد تغيير وجه الريف المصرى بشكل متكامل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تصريحاته للصحفيين والإعلاميين، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى ببورسعيد، إن الدولة المصرية تعمل فى كل القطاعات وكافة المجالات بأعلى المعدلات التى من الممكن تنفيذها، لافتا إلى أن الدولة لا تهتم بجانب وتترك آخر.





وحسبما جاء فى مقطع فيديو نشره السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر "فيسبوك" اليوم السبت، أضاف السيسى "قدمنا للناس ببساطة اللى بيتعمل، لكن اللى بننشده إننا نغير وجه الريف المصرى بشكل متكامل". وتابع الرئيس السيسى: "القضية إن كتير مننا يتساءل عن كيفية تدبير التكليفات المالية، ونقول ببساطة إن قطاع الكهرباء وضع أرقاما لصالح كهرباء الريف، وغيره من الصحة والتعليم والرى، فى موازنة الثلاث سنوات القادمة، سنصيغ نفسنا ومواردنا لحشد الجهود والانتهاء من الأعمال دفعة واحدة.. إحنا بنتكلم فى 3 سنوات عن 4.500 قرية".

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