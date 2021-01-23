جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تصريحات للصحفيين والإعلاميين، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى فى بورسعيد، إن هناك فرصا للمصانع المصرية والقطاع الصناعى، فى عمليات التطوير التى تخطط لها الدولة لتنمية الريف.





وحسبما جاء فى مقطع فيديو نشره السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر "فيسبوك" اليوم السبت، أضاف السيسى : "نتمنى كل المستلزمات نجيبها من مصر سواء مواسير صرف أو كابلات كهرباء، أو محطات معالجة وغيرها، وهنا ميكنش فيه ضغط على الدولار وفرصة للصناعات لتأخذ قوة دفع ضخمة". وفى سياق آخر، أوضح الرئيس السيسى، أن غدا الأحد ستبدأ حملة التطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا، وستبدأ بالأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى : هناك فرص للمصانع المصرية فى مشروعات تطوير الريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.