بالبنط العريض : تقرير فايننشال تايمز عن مصر عدائى ويمثل الجماعات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى حسام فاروق، إن هناك بعض الأقلام بالصحف الأجنبية تسلط دائما الضوء على النقاط السلبية داخل مصر، مؤكدًا أن هؤلاء الكتاب لهم علاقة بمخطط ما يسمى بالربيع العربى.





وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن الربيع العربى أصبح موسما لبعض الصحف الأجنبية، مشيرا إلى أن صحيفة "فايننشال تايمز البريطانية" نشرت تقريرًا للكاتب "أندروا إنجلاند" رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الربيع العربى تحت عنوان "أصوات الربيع العربى". وأشار إلى أن هذا الكاتب استخدم فى تقرير "الورقة الدوارة" التى يتخذها جماعة الإخوان الإرهابية شماعة للكذب على المواطنين وهى "حقوق الإنسان وادعاء الظلم وغيرها من الإدعاءات الباطلة". وأشار إلى أن أن الكاتب انضم إلى "الفايننشال تايمز" فى 2004، بعد انتقاله من صحيفة "أسوشيتد برس"، وتولى مكتب أبوظبى وكينيا وعندما تتابع تقاريره عن مصر تجد أنه يسير بمنهج عدائى ضد الدولة المصرية، ويميل ناحية المعادين وتيارات الإرهاب كجماعة الإخوان الإرهابية.

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