أبو العينين وكيل مجلس النواب يهنئ السيسي ووزير الداخلية بـ عيد الشرطة

تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري الـ 69 للاحتفال بعيد الشرطة .. مؤكدا أن تلك الذكري تمثل يوما بارزا فى تاريخ الشعب المصري .. ذكري لأمانة حملها رجال أوفياء يدركون قيمة الإنتماء للوطن .. ذكري لبطولات خلدها رجال الشرطة بالتضحية والفداء دفاعا عن مصر وشعبها .

كما هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة فى عيدهم .. مؤكدا أن الـ 25 من يناير يوما لنضال رجال الشرطة « حماة الوطن » .

وقال وكيل مجلس النواب « أتوجه بالتحية لمن يحملون أمانة حماية الجبهة الداخلية لمصر بكل شرف و وطنية .. لمن يواجهون الإرهاب والتطرف ويضعون أرواحهم فداء لمصر وشعبها .. لمن يبثون الأمن والطمأنينة فى نفوس المصريين » .

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب « أن رجال الشرطة خلال تاريخهم قدموا صفحات خالدة من الكفاح والبطولة والتضحيات فى سبيل الوطن و حماية أبنائه .. فرجال الشرطة يخوضون معارك شرسة ضد قوي الشر ومكافحة الجريمة ويقدمون حياتهم من أجل عزة وكرامة وطننا » .

ووجه أبو العينين التحية لشهداء الوطن من رجال الشرطة الذين دفعوا حياتهم وأوراحهم ثمنا لحماية تراب و وطننا وشعبنا وسطروا بدمائهم الغالية عهدا جديدا مشرفا .. مؤكدا أننا نستلهم من أسر شهداء الوطن الوفاء والتضحية والعزة والكرامة .

وأشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب برسالة رجال الشرطة السامية وأدائهم المتميز فى الحفاظ على الأمن وإرساء دعائم الاستقرار والسلام الإجتماعي .. وتطلعهم الدائم لمستقبل مشرق يحقق حلم المصريين فى وطن يسوده الأمن والاستقرار والتقدم . فعيد الشرطة ذكري ملهمة تدعونا جميعا للعمل والكفاح من أجل وطننا .. تدعونا للتكاتف مع رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على قوي الظلام التي تريد الشر لمصر .