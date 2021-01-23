النائب هشام الحصري باحتفالات الداخلية: تحية عطرة لشهداء الشرطة

شارك اليوم النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعه بمجلس النواب، في احتفالات وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة. جاء ذلك بحضور اللواء عادل الطحلاوي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا. واللواء رأفت الفقي مدير امن الدقهلية، اللواء خالد ابراهيم مساعد الوزير للامن المركزي بالدلتا، واللواء سيد سلطان حكمدار الدقهلية. النائب هشام الحصري يوجه تحية لكل العاملين بجهاز الشرطة ووجه الحصري التهنئة لكل العاملين بوزارة الداخلية ضباطًا وأفرادًا ومدنيين قائلا:" تحية عطرة لشهداء الشرطة اللذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من اجل وطنهم". رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد الشرطة وثورة 25 يناير .وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن وحماية لترابه ضد محتل غاشم، كما هنأ لرئيس بذكرى الـ "خامس والعشرين" من يناير التي قادها شباب مصر الأطهار.

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