أميرة العادلي تلتقي بمحافظ القليوبية وتقدم مقترحًا بضرورة التركيز على مشروع "القرية المنتجة"

قامت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور اللقاء الذي دعا إليه محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان، مع مجموعة من نواب المحافظة، وذلك لتعزيز التواصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، في سبيل الغاية الأكبر، وهي خدمة المواطن المصري.

أميرة العادلي وخدمة المواطن المصري

وتحدثت "العادلي" حول جملة من القضايا المهمة والتي اتفق النواب مع المحافظ على الاهتمام بها في الفترات القادمة، أولها تنفيذ المشروعات التنموية وفقًا لخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية في رؤيتها 2030، حتي تتسم هذه المشروعات بالاستدامة فتستفيد منها الأجيال القادمة.

كما تطرقت النائبة للنقاش حول خطط المحافظة والموازنة الخاصة بها، لوضع أولويات المحافظة، وذكرت "العادلي" مقترحًا بضرورة التركيز على مشروع "القرية المنتجة" لتعظيم موارد المحافظة والاتجاه نحو الاهتمام بمنتجات يمكن تصديرها علي المدي البعيد.

أميرة العادلي والمتابعة اليومية للمستشفيات

وأخيرًا استعرضت النائبة الوسائل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والخطط البديلة في حالة استمرار الفيروس في الشهور المقبلة، وأكدت "العادلي" على ضرورة المتابعة اليومية للمستشفيات وتوفير اللازم لها.