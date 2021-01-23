مواصلة الدور الرقابي للأعضاء...مواجهة منتظرة لوزيري الري والزراعة بمجلس النواب غدا

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساتة العامة التى ستعقد على مدار الأسبوع الجاري، الإستماع إلي بيانات 8 وزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولى، عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج الحكومة، يبدأها غدا الأحد ببيان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

الجلسة العامة للبرلمان الأحد

ومن المنتظر أن يستعرض كل من وزيري الري والزراعة الجهود التى تمت في برنامج الحكومة منذ عام 2018 حتي يوليو 2020، في الوقت الذي توجد العديد من الملفات التى من المتوقع أن تكون علي طاولة مناقشات الأعضاء حيث إهمال الفلاح المصري بالعديد من الملفات، والبيئة التكنولوجية بالواقع الزراعي، وأيضا أسعار المحاصل الاستراتجية.

بجانب ذلك سيوم ملف الري الحديث وتغطية الترع والمصارف من الملفات التى ستكون علي طاولة المناقشات لوزير الري، حيث أنها تشغل بال جميع النواب خلال الفترة الأخيرة.

من المتوقع أن تشهد جلسات الأثنين القادم، الإستماع إلي بياني وزير القوي العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ووفقا لجدول أعمال الجلسات يستمع المجلس الثلاثاء إلي بياني وزير الخارجية السفير سامح شكري، ووزير الطيران المدني محمد منار عنبه، وأخيراً الأربعاء يستمع المجلس لبياني الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.



الدور الرقابي لمجلس النواب

الجلسات تأتي استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

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