البابا ثيودروس الثانى يرأس صلاة الأربعين لمطران بورسعيد

جدة - نرمين السيد - رأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس ثيودروس الثانى، القداس الإلهى وذكرى نياحة مثلث الرحمات المتروبوليت نيفون مطران بورسعيد وتوابعها فى كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد.





بمشاركة مطارنة الكرسى الإسكندرى فى مصر، كل من: المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها، والوكيل البطريركى لشؤون المتكلمين العربية، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها، والوكيل البطريركى بالقاهرة، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس، والوكيل البطريركى بالإسكندرية، ومساعدة كهنة الإبراشية وعدد من كهنة من القاهرة، وكذلك الأرشمندريت دمسكينوس الذى أصبح مسؤولا عن دير القديس جيورجيوس.

فى كلمة صاحب الغبطة، تحدث للمرة الأولى عندما التقى به فى جزيرة كريت قبل 40 عامًا، وكلاهما من الكهنة الشباب، ومنذ ذلك الحين ارتبطوا بصداقة روحية عميقة.

وأضاف فى رثاء المتروبوليت نيفون: "لماذا غادر بهذه السرعة؟ فقط المسيح لديه الجواب.. الرب يعرف السبب.. لكننا اليوم حاضرين. تاركًا ابتسامتك وراءك كإرث.. أحب نيفون الكنيسة، عندما كان فى دير جورجيوس فى منطقة مصر القديمة بالقاهرة كان لديه هدية للجميع وكان لديه كلمة طيبة للجميع لراحة قلوبهم، وأحزانهم.. تذكروا نيفون لئلا يذهب فى غياهب النسيان، نيفون رحلة سعيدة. وليكن ذكرك مؤبدًا".

وحضر مراسم التأبين الملحق البحرى ببورسعيد فاسيليوس بكاكيس، وممثلين عن كنائس مصر، مصريون ويونانيون، كما حضر كهنة من الكنيسة القبطية وممثل عن الأزهر والقيادة السياسية للمدينة.