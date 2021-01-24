النقض تؤيد السجن المشدد 5 سنوات لـ23 إخوانيا فى أحداث عنف دمياط

قضت محكمة النقض بتأييد السجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهما وبراءة 5 آخرين وإلغاء عقوبة الغرامة 500 جنيه لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى أحداث عنف دمياط. كانت محكمة جنايات دمياط قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهمًا، وغرامة 500 جنيه لكل منهم ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم: «الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر دون تصريح، والتحريض والعنف ضد مؤسسات الدولة".
كانت قوات مباحث مركز دمياط بإشراف اللواء سيد العشماوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، ألقت القبض على المتهمين في حملة أمنية مكبرة بقرية البصارطة إحدى معاقل جماعة الإخوان المحظورة، وبحوزتهم 24 زجاجة مولوتوف و20 شمروخًا ومن علامات رابعة ولافتات تحريضية ضد الجيش والشرطة.
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