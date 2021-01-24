بدء تطعيم الأطقم الطبية بـ لقاح فيروس كورونا.. تعرف على أعراضه الجانبية

تستهل وزارة الصحة والسكان، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للطواقم الطبية في مستشفيات العزل، اليوم الأحد، على أن تكون البداية من مستشفيات أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والعجوزة بالجيزة والنجيلة بمطروح.

لقاح فيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا التي من الممكن أن يتعرض لها متلقي اللقاح، ألا وهي ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

كما أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزًا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفي مقدمتهم الفئات الأولي بالتطعيم وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن.

الوضع الوبائي في مصر