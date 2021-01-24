آخر تطورات الوضع الوبائي حول العالم

يهتم العديد من المواطنين حول العالم بمطالعة أعداد إصابات فيروس كورونا وكذلك الوفيات بشكل يومي، وذلك منذ بداية تفشي الوباء عالميًا وحتى الموجة الثانية المنتشرة حاليًا في الدول العربية والاوروبية على السوا.

تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 98.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد، الأمر الذي من شأنه إثارة الفزع في نفوس العديد من الموطنين الذين يفقدون من الأهل والأصدقاء يوميًا فرد جديد، لتزال تلك الدائرة تسري في طريق بلا نهاية.

أعداد إصابات فيروس كورونا حول العالم



أظهر أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 98 مليونا و728 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 54.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و120 ألف حالة.

الولايات المتحدة الامريكية

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأكثر دول تضررًا من فيروس كورونا، حيث ارتفعت أعداد إصابات فيروس كورونا وكذلك الوفيات، لتسجل قرابة أربعة آلاف وفاة جديدة خلال الـ 24 الماضية. وكشف بايدن، في أول خطاب له بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، عن استراتيجية هامة لمكافحة وباء فيروس كورونا، قائلًا: "لن نستطيع ترتيب الفوضى بشأن كورونا بسرعة لكننا سنتخطاها". وأوضح الرئيس الأمريكي، أن آلية توزيع لقاح كورونا كانت فاشلة، مشيرًا إلى أنه خلال السنة الماضية لم نستطع الاعتماد على الحكومة الفيدرالية للتحرك بسرعة بشأن جائحة فيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.