بعد قليل..مواجهة منتظرة بين نواب البرلمان ووزيري الزراعة والري

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعد قليل خلال جلساتة العامة التى ستعقد على مدار الأسبوع الجاري، الإستماع إلي بيانات 8 وزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولى، عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج الحكومة، يبدأها اليوم الأحد ببيان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزيري الري والزراعة

من المتوقع أن تشهد جلسات الأثنين القادم، الإستماع إلي بياني وزير القوي العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ووفقا لجدول أعمال الجلسات يستمع المجلس الثلاثاء إلي بياني وزير الخارجية السفير سامح شكري، ووزير الطيران المدني محمد منار عنبه، وأخيراً الأربعاء يستمع المجلس لبياني الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

الجلسات تأتي استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

تهنئة النواب بعيد الشرطة

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه ضد محتل غاشم، كما هنأ الرئيس بذكرى الـ "خامس والعشرين" من يناير التي قادها شباب مصر الأطهار، كما أرسل أيضا لوزير الداخلية تهنئة بمناسبة عيد الشرطة.

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