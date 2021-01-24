نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الشرطة المصرية ال٦٩ وذكرى ثورة ٢٥ يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والستين للشرطة المصرية ورجالها البواسل وذكرى ثورة ٢٥ يناير،جاء فيها: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لى ولأسرة جامعة حلوان أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ال٦٩ وبالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير داعيًا المولى عز وجل لفخامتكم بموفور الصحة والعافية ولمصرنا الغالية بدوام الاستقرار والتقدم والنماء فى ظل قيادتكم الحكيمة.

وأثنى رئيس جامعة حلوان على دور الشرطة المصرية وعطاء رجالها الذى لاينضب في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن وأشاد بتضحياتهم العظيمة من أجل سلامة مصر والمصريين وقد أكد سيادته أن مصر لن تنسى أبدا شهداءها الأبرار من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الذكية فداء للوطن.

وصرح الأستاذ الدكتور ماجد نجم بأن عيد الشرطة هو عيد للمصريين جميعًا، ويعد ملحمة تاريخية تجسدت فيها تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل.

كما وجه سيادته التهنئة لرجال الشرطة، عيون مصر الساهرة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظهم

ويوفقهم فى تحقيق الأمن والاستقرار.

حفظ الله مصر، رئيسها وشعبها.