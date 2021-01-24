مليون جنية رشوة ودلع وزير الري ..خواطر جديدة لكابتن رضا البلتاجي

عاصم صلاح ظهير أيسر نادى البنك الأهلى 34سنة واحد من أفضل اللاعبين التى شغلت هذا المركز وثانى هداف فى مركزه بعد أحمد رمزى لاعب الزمالك السابق ،،، لعب لأربعة أندية فى الدورى الممتاز ،، قبل عشر سنوات كان يلعب فى أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ورفض وقتها المدير الفنى قيده ضمن 30 لاعب واستغنى عنه مجانا مفضلا عليه من هم أقل منه فنيا وبدنيا وسلوكيا ،،،،،،، يشاء ربنا أن يعتزل كل جيله حتى المدرب إياه وباصراره يبقى وحده هداف ونجم من نجوم الدورى الممتاز ،،،، الغرض مرض ،،

ختان الإناث

أثلج صدرى تغليظ عقوبة ختان البنات ورفعها لخمس سنوات سواء للاب او الطبيب،،، أتمنى أن يشمل القرار كل من يدعو لهذا الجرم فى دور العبادة او على وسائل الإعلام ،، ختان الأنثى جريمة فى حق البنت ويخلف مجتمع غير سوى.

رئيس نادي الزمالك

لم اأسمع تصريح واحد لرئيس نادى الزمالك المعين ولم أشاهده فى برنامج تليفزيونى او مداخلة تليفونية وانشغاله بمشاكل النادى التى لا حصر لها واعادة ترتيب البيت من جديد فى مهمة انتحارية وفى ظل أزمة مالية وخزينة خاوية يؤكد مقولة انه اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب وحقيقة أخرى انه لا يوجد دكتاتور عادل وانه لاسبيل للنجاح والرقى الا بالديمقراطية ،،،، حلم التوريث دمر دولا.

سفيرة سلوفانيا فى القاهرة

سفيرة سلوفانيا فى القاهرة عمرها 55سنة تركت مقعدها فى مقصورة الوزراء ووقفت مع زوجها المصرى لساعتين يشجعان فريقها بحرارة فى مباراته المصرية أمام السويد حتى أدرك هدف التعادل مع صفارة النهاية والذى يمثل طوق النجاة لدخول الدور الثالث من البطولة ،،،،، ياترى زوجها هيشجع مين فى مواجهة مصر مع فريقها فى المواجهة الحاسمة والتى على ضوئها يتحدد أطراف ربع النهائى؟

رشوة كلية الشرطة

قبل سنتين تلقيت مكالمة تليفونية من مجهول،،

الو كابتن رضا معايا

ايوة ياسيدى انا تحت امرك

من الاخر كده ابنى مقدم لكلية الشرطة وأدفع لك مليون جنيه لو ساعدته فى الاختبارات

،، اقفل السكة احسن أبلغ عنك ،،،،، كلمة رأيت الحكم الدولى محمد عادل اتذكر هذه المكالمة ،،، ليه بقى؟

محمد عادل استقال من الشرطة وكان ضابط مميز برتبة رائد على أبواب مقدم وامامه فرصة يبقى لواء او مدير أمن لان لوائح الداخلية تتعارض مع هوايته كحكم دولى ،،،، شوفتوا قد ايه التحكيم مكلف ومرهق رغم ان دخله لايزيد عن دخل سباك شاطر.

دلع وزير الري

الرئيس السيسى دلع على الهواء وزير الرى محمد عبد العاطى أحلى دلع مثنيا على أمانته وادائه المائى خلال افتتاح عدد من المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،،،، كده بعد عمر طويل ترجع رئيس للبنك ،،، اشهد لك بالامانة ودماثة الأخلاق.

الكذب وغزال الحبيب

انت كداب ،،،، قد تكون فيصل لانهاء علاقة بين طرفين وقد تكون أجمل كلمة غزل تقال بين حبيبين ،،، قد تكون الدنيا كلها أمام عينيك ولا تراها ويلمح قلبك مجهول على بعد أميال