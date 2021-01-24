تاج الدين: بدأنا مرحلة التراجع في إصابات كورونا.. ونتسلم دفعات جديدة من اللقاح خلال أيام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه يشعر بالتفاؤل لتجاوز أزمة كورونا بعد أن جمعت الناس خلف هدف واحد، مضيفا أن الدعم الكبير من القيادة السياسية للحصول المبكر على اللقاحات والتوجيه أمس بالبدء الفورى بالتطعيم للأطقم الطبية فى مستشفيات العزل والحميات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الجميع أدى بشكل جيد بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بكل المسئولين وخاصة الجيش الأبيض، مضيفا أن مصر ستحصل على كل اللقاحات المتاحة ولكن لن يصل لقاح لمصر إلا بعد اعتماده وتجربته في بلد المنشأ قبل تحليله في هيئة الدواء المصرية للاطمئنان على الفاعلية والأمان فى ظل قلة الكميات المنتجة حتى الآن.

وتابع أن كل اللقاحات تقوم على فلسفة واحدة وهي تكوين أجسام مضادة للفيروس ويؤدون نفس النتيجة مع اختلاف نسب الفاعلية وجميعهم يقتربون في هذه النسب، مؤكدا أن التطعيم يساعد في تقليل الإصابة ولكن لا يمنعه نهائيا وإذا أصيب فستكون الآثار أقل ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلميا يجب الحصول على الجرعتين من نفس اللقاح ولكن مع قلة الانتاج فإن الحصول على جرعة واحدة أفضل من لا شيء.

وأوضح أننا بدأنا فى مرحلة التراجع فى إصابات كورونا ونتمنى استمرار التراجع مؤكدا أن الفيروس مستمر فى التحور وهذه ظاهرة واضحة في كل أنواع الفيروسات وكل الشركات مستمرة في الأبحاث لمتابعة التحورات في الفيروس.