نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الزراعة: نستهدف التعامل مع ملف تحقيق الأمن الغذائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السيد القصير وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، إننا نستهدف التعامل مع ملف تحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين، جاء ذلك خلال ما حققته الوزارة من محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول.

وأشار "القصير" خلال كلمته إلى أن المحور الأول هو التوسع الأفقي بإستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، وتابع قائلا وفقًا لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة.

وأوضح أنه تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 456 ألف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء إعتمادًا على الاستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضًا محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم إفتتاحها قريبًا والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزير الري والموراد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الزراعة السيد القصير، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارتهما أمام البرلمان.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.