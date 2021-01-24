انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة | حجزنا مليون جرعة من لقاح كورونا .. والتصنيع يبدأ خلال أسابيع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أجابت وزارة الصحة والسكان على التساؤلات التي دارت بين المواطنين المصريين في الفترة الأخيرة، بشأن موعد وصول لقاح كوفيد 19، والكمية التي سوف يتم استقبالها خلال الفترة الحالية والقادمة، حيث أعلنت الدكتورة هالة زايد،أن مصر حجزت 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لبدء حملة التطعيم بالأولويات التي سبق وأن أعلنتها الوزارة في وقت سابق، ونوضح التفاصيل من خلال موقع مصر فايف .

حجزنا مليون جرعة من لقاح كورونا

وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد تفقدها تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، أنه لن يتم تسجيل أي لقاح بهيئة الدواء المصري إلا بعد التأكد من فاعليته وأمنه، مشيرة إلى أن المليون جرعة كانت على النحو التالي :

40 مليون جرعة من الشركة المنتجة .

40 مليون جرعة في «جافي» .

20 مليون جرعة بإحدى الشركات .

التصنيع يبدأ خلال أسابيع

وأكدت زايد خلال المؤتمر الصحفي، أنه خلال أسابيع سيتم توقيع عقود شراكة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، لبدء إنتاج فيروس كورونا في مصر، مضيفة أنه يتم في الفترة الحالية تقييم خطوط الإنتاج فاكسيرا من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية، الذين أكدوا إنها جاهزة للإنتاج، داعية الأطقم الطبية غدًا لتلقي اللقاح، حيث تملك مصر سلسلة تبريد تسمح بتخزين 140 مليون جرعة.