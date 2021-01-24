اضغط هنا… رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2021

بحث الكثير من المواطنين المصريين على رابط موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل أسمائهم من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا 2021، وذلك بالتزامن مع بدء حملة تطعيم الوزارة اليوم، للأطقم الطبية بالجرعة الأولى للقاح سينوفار الصيني.

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رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2021

وجاء ذلك بعد إطلاق وزارة الصحة للموقع الإلكتروني الخاص بها لتسجيل الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، ولكل من يريد التسجيل يضغط هنــــــــــــــــــــــا

يذكر أن وزارة الصحة المصرية كشفت في شهر ديسمبر الماضي، أن هناك بعض الفئات التي لها أولوية في تلقي اللقاح، وسيتم تسجيل الفئات المستهدفة بتلقي اللقاح، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص للتسجيل ومربوط بنظام تشغيل محدد.

الفئات ذات الأولوية لتلقي لقاح فيروس كورونا

أوضحت الوزارة هذه الفئات وتقسيمها لمراحل وهم:

. تسجيل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر كمرحلة أولى، على أن يتم إدخال البيانات الخاصة وإتاحة كافة المعلومات الخاصة باللقاح للإطلاع عليها، وسيتم توفير الجرعات للأطقم الطبية في أماكنهم بالمستشفيات وذلك بعد التسجيل من خلال التطبيق، كما ستتم متابعتهم والتأكد من تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

. الفئات الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا وتشمل الفئات الآتية

١- المصابون بأمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض الصدرية المزمنة، مرضى الفشل الكلوي).

٢- المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية.

٣- مرضى الأورام.

٤- كبار السن.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن اللقاحات لن تكون كافية بمفردها لمواجهة فيروس كورونا، مطالبة من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى بعد التطعيم.

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وأوضحت"زايد" خلال كلمتها في مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء تلقي لقاح فيروس كورونا، اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، أن اللقاح يُكون أجسامًا مضادة بنسبة 89% والحماية من المضاعفات بنسبة100%، مؤكدة: "الشخص اللي تلقى لقاح كورونا ممكن يتصاب لكن بأعراض خفيفة جدًا".

وعن مدى مأمونية اللقاحات، قالت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، حيث

أثبتت الدراسة فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.