لجنة السياحة والطيران بالنواب توافق بالاجماع على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم برئاسة نورا على رئيس اللجنة بالاجماع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة المكون من 18 مادة .

وأكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة ىتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء وتحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

مشروع قانون بوابة العمرة بمجلس النواب

وأضافت النائبة نورا على قائلة أن البوابة الإلكترونية تعد آليه جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم في القضاء علي ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط ومما يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الاجهزة المعنية.

حنفي جبالي يحذف شكر" محمد باشا أبو العينين وأحمد بك سعد" من مضبطة البرلمان