دينا هلالي تطلق حملة "بينا دم" للتبرع لصالح مرضى الأورام بالإسكندرية

أطلقت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، حملة "بينا دم"، للتبرع بالدم لصالح مرضى الأورام، وأكدت النائبة فى تصريحات لـ دوت الخليج، إنها قامت بزيارة معهد البحوث الطبية جامعة الاسكندرية، لإطلاق الحملة حيث أنهم بحاجة شديدة له وكان أول المتبرعين والمتطوعين، في تلك الحملة مجموعة من الشباب المحب لبلده.

دينا هلالى: مستمرين فى دعم مرضى الأورام

وأشارت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إنها التقت بالدكتورة آمال مصطفي، عميد معهد البحوث، وتمت مناقشة العديد من المشكلات ومايحتاجه المعهد، مشيرة إلى أن المعهد يضم 23 قسم يخدم مرضى الأورام وسرطان الدم وأمراض الدم والوراثة والجراحة وأمراض الباطنة، والكبد والجهاز الهضمي والمناظير والكلى، والقلب والميكروبيولوجي، وبنك الدم، ويحتوى على العيادات الخارجية، بتخصصات عديدة منها علاج الالم والباطنة و الاسنان و أيضا قسم الاشعة والتحاليل الطبية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، دينا هلالى، أننا مستمرين فى دعم مرضى الأورام بالمعهد من خلال حملة التبرع بالدم ومشاركة المتطوعين فى هذا العمل الإنساني مشيرة إلى أننا نسعى دائما لرفع المعاناة عن المواطنين، خاصة المراكز العلاجية والمستشفيات وتقديم الدعم اللازم لها.