مفتى الجمهورية: يجوز للمسلم العمل فى الكنيسة بأجر

جدة - نرمين السيد - ورد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه يجوز للمسلم العمل فى الكنيسة بأجر على النحو المذكور بالسؤال. وأوضح المفتى، أنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلالًا لصاحبه ولا يستلزم الرضا بعقيدة تخالف ثوابت الإسلام، بل هو نوع كسب مباح. للإطلاع على نص الفتوى إضغط هنا.

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