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برلماني: مشروع الفيروز انجاز عملاق يضاف للنجاحات العظيمة لمصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، انجاز جديد عملاق يضاف للنجاحات العظيمة التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرًا تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأضاف "رحمو" في بيان صحفي له اليوم، أن مصر تعيش أزهى عصورها، بفضل المشاريع التنموية العملاقة التي تم افتتاحها في الفترة الأخيرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي ساهمت بشكل كبير في تشغيل عدد كبير من الشباب، والقضاء على البطالة، والنهوض بالوطن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مشروعات كبرى لم تشهدها البلاد من قبل في كافة المجالات، وذلك بفضل جهود القيادة السياسية الحكيمة التي تعمل ليل نهار للنهوض بالوطن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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