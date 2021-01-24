نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: مشروع الفيروز انجاز عملاق يضاف للنجاحات العظيمة لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، انجاز جديد عملاق يضاف للنجاحات العظيمة التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرًا تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأضاف "رحمو" في بيان صحفي له اليوم، أن مصر تعيش أزهى عصورها، بفضل المشاريع التنموية العملاقة التي تم افتتاحها في الفترة الأخيرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي ساهمت بشكل كبير في تشغيل عدد كبير من الشباب، والقضاء على البطالة، والنهوض بالوطن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مشروعات كبرى لم تشهدها البلاد من قبل في كافة المجالات، وذلك بفضل جهود القيادة السياسية الحكيمة التي تعمل ليل نهار للنهوض بالوطن.