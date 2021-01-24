أهم الأخبار .. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم.. وفاة الداعية عبلة الكحلاوي.. منتخب مصر في دور الـ 8 بمونديال اليد

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الموضوعات الهامة ، نستعرضها من خلال التقرير التالي ..

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الرئيس السيسي مهنئا منتخب اليد: أؤكد فخري ودعمي لجميع النماذج الرياضية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، منتخب مصر لكرة اليد على الصعود لدور الثمانية، فى بطولة العالم لكرة اليد2021، المقامة على مصر .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢١ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين ٢٥ يناير لعام ٢٠٢١.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

على أعلى مستوى.. الرئيس يوجه بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى الريف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إثيوبيا تقصف منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد

أفادت قناة "العربية"، في نبأ لها اليوم، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية في منطقة أبو طيور الحدودية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد.. الأهلي يوجه صدمة شديدة لبيراميدز

وجهت إدارة الأهلي صدمه شديدة لمسئولي بيراميدز بعد تمديد تعاقد الثنائي اليو ديانج وحمدي فتحي لمدة خمس سنوات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصر تصعد لـ ربع نهائي بطولة العالم لليد بعد التعادل مع سلوفينيا 25-25

تأهل المنتخب المصري إلي ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني 25- 25 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ب التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد إجازة نصف العام مباشرة.. متحدث التعليم العالي يعلن عن موعد امتحانات الجامعات

كشف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل بدء امتحانات الجامعات، مؤكد ان امتحانات الجامعات ستتم بعد إجازة نصف العام مباشرا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مجزية وسخية.. قطاع الأعمال: مفاوضات لتحديد حجم تعويضات 6400 عامل بالحديد والصلب

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سييتم تعويض جميع العاملين في شركة الحديد والصلب والبالغ عددهم 6 ألاف 400 عامل، لافتا إلى أن التعويضات ستكون مجزية وسخية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ننشر أول مشروع قانون بالبرلمان.. حبس الزوج 5 سنوات حال ضربه الزوجة

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

انفراد.. مصطفى محمد على أبواب جالطة سراي التركي مقابل ٢ مليون دولار

اقترب مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الانتقال الى نادي جالطة سراى التركى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسما ونصف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.