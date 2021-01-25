مفتي الجمهورية ووزير الاوقاف ينعيان الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.
وقال المفتي في بيان له: "إن الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوي -رحمها الله- كانت من العالمات العاملات؛ فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري؛ حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر".
وتوجه فضيلة المفتي بخالص الدعاء إلى الله -عز وجل- أن يرحم الفقيدة ويشفع فيها علمها وأعمالها الصالحة وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.
كما نعى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر الشريف (رحمها الله رحمة واسعة)، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدها برحمته الواسعة ، وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمت في خدمة دينها ووطنها ورسالتها الإنسانية ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
فقد فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما ، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون).
وأعلنت اسرة الدكتورة عبلة الكحلاوى، اقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا الاثتين بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بالهضبة بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.
ورحلت الداعية الاسلامية عبلة الكحلاوي استاذة الفقه بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الازهر، مساء اليوم الأحد عن عمر يناهز 72 عاما.
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