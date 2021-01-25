أخبار مصرية

جامعة الأزهر تنعي عبلة الكحلاوي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأزهر تنعي عبلة الكحلاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت جامعة الأزهر برئاسة ف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لطلاب العلم ولرواد العمل الخيري في وفاة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وهبت حياتها للدعوة فكانت مثالًا للمرأة المسلمة التي تدعو بلسانها وتفعل الخير بيدها.


وأوضحت الجامعة أن برامجها الإعلامية ومؤلفاتها العلمية وأعمالها الخيرية ستظل باقية تخلد ذكرها وتشجع غيرها للسير على خطاها.


ودعت الجامعة، الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا