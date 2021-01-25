نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأزهر تنعي عبلة الكحلاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت جامعة الأزهر برئاسة ف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لطلاب العلم ولرواد العمل الخيري في وفاة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وهبت حياتها للدعوة فكانت مثالًا للمرأة المسلمة التي تدعو بلسانها وتفعل الخير بيدها.



وأوضحت الجامعة أن برامجها الإعلامية ومؤلفاتها العلمية وأعمالها الخيرية ستظل باقية تخلد ذكرها وتشجع غيرها للسير على خطاها.



ودعت الجامعة، الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان