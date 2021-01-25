النائب فريدي البياضي لوزير القوى العاملة : عمال مصر في مهب الريح

انتقد النائب فريدي البياضي ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلاً : عمال مصر في مهب الريح ، مضيفاً أن الإحصائيات تشير إلى أن 60% من عمال مصر بلا عقود عمل مستديمة ، و 55% بدون عقود ، و 50% بعقود مؤقتة.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزيرة الهجرة

وتساءل "البياضي" خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد، قائلاً : أين دور مكاتب العمل في الرقابة على أصحاب العمل و الحفاظ على علاقة عادلة بين العامل وصاحب العمل ؟

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عمال مصر في مهب الريح بسبب قانون ١٤٨ للتأمينات و ما به من شروط ظالمة خصوصاً شروط المعاش المبكر الموجودة في البند السادس من المادة ٢١ و التي تتعارض مع المادة ٧٠ من قانون الخدمة المدنية التي حددت سن الـ ٥٠ كشرط للمعاش المبكر و الحصول على كافة الحقوق التامينية .

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وتابع "البياضي" نحتاج تغيير المادة و إفساح المجال للمعاش المبكر لإعطاء فرصة أكبر للشباب الخريجين الذين يعانون من البطالة .